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Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы на велосипедах

В Казани состоялся юбилейный десятый велодевичник.

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В Казани состоялся юбилейный десятый велодевичник.

В мероприятии приняли участие свыше 100 девушек из различных регионов России. Участницы представили разнообразные образы: среди них можно было увидеть как элементы стиля бохо, так и традиционные народные костюмы.

Девушки проехали внушительное расстояние: от набережной до парка Горького, где прошел конкурс на звание «Мисс Велодевичник 2024».

Такое событие способствует популяризации велокультуры и здорового образа жизни среди молодежи. Вдобавок это отличная возможность для девушек найти новых подруг и единомышленниц, поделиться опытом и вдохновением. Следующий велодевичник уже обещает стать еще более масштабным и незабываемым!

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