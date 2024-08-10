78-летняя жительница Кукмора смогла вырастить тыкву, которая весит целых 32 кг. Уже на протяжении двух лет пенсионерка занимается садоводством в своем огороде, и результаты ее труда впечатляют. Несмотря на свои годы, она не утрачивает желания работать на своей земле, что позволяет ей добиваться удивительных успехов.

Валентина Мубаракшина, делясь секретами своего успеха в выращивании овощей-гигантов, заявляет, что «то, сколько усилий ты вложишь в землю, такое же количество плодов сможешь получить». Каждый день ее овощи продолжают расти, прибавляя в весе и размере.

Валентина Мубаракшина делится своими секретами, которые помогают ей добиваться впечатляющих результатов. Она считает, что каждая капля пота, вложенная в уход за растениями, вознаграждается щедрым урожаем. Пожилая женщина тщательно следит за качеством почвы, регулярно применяет органические удобрения и никогда не забывает о поливе. Для нее важны не только количество овощей, но и их качество: вкусные и натуральные плоды служат не только пищей, но и радостью.

Соседи и знакомые восхищаются её достижениями и часто просят совета. Валентина делится своими знаниями с радостью, ведь для неё садоводство — это не просто хобби, а образ жизни. Она активно участвует в местных конкурсах, где с удовольствием демонстрирует свои «гигантские» успехи. Каждый новый рекорд становится не только личной победой, но и вдохновляет окружающих заниматься садоводством.

Её стремление к труду вдохновляет пожилых людей и молодёжь, показывая, что возраст не является преградой для достижения высоких результатов. Валентина уверена, что любовь к земле и забота о ней способны творить чудеса и приносить радость, а её тыква весом 32 кг — яркий тому пример.