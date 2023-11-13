Вайцеховская: «Валиева опустилась на землю»

Фигуристка Камила Валиева, которая лидировала после короткой программы на четвертом этапе Гран при России в Казани, провалила произвольную программу. Фигуристка заняла лишь 4 место.

В своем телеграмм канале, спортивная журналистка Елена Вайцеховская, об оценках Камилы Валиевой.

«Изменить вектор собственного восприятия они могли, как мне кажется, лишь в том случае, если получили четкие распоряжения на этот счет. Если так, то это означает, что Валиева перестала быть неприкасаемой, и ее опустили на землю. Жестко так опустили, показательно», — написала Вайцеховская.

Отметим, что Валиева получила штрафы за падение с четверного тулупа и ошибку на хориодорожке.