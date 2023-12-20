В ЖК Казани появился робот-доставщик

Уже с декабря 2023 года в казанском ЖК «Винсент» заказы для жителей разносит робот-курьер.

Ответственным за техобслуживание робота является «Яндекс». Стоит отметить, что казанский «Винсент» первый в России ЖК, который запустил практику использования робота-доставщика.

Стоит отметить, что в Татарстане, а именно в Иннополисе роботы-курьеры от «Яндекс» уже работают с 2020 года. И считается самым популярным способом доставки в городе. За все время такой практики, было доставлено около 140 тысяч заказов.