В Зеленодольске появится спортивный комплекс за 300 млн

В районе Зеленодольска в Татарстана планируется строительство спортивного комплекса с открытым бассейном в жилом микрорайоне под названием «Зеленая долина». Об этом было объявлено на заседании Инвестиционного совета Татарстана, который одобрил проект.





На строительство спортивного комплекса будет выделено 42 га земли, а общая стоимость проекта составит 300 миллионов рублей.Кроме того, в жилом микрорайоне Зеленодольского района будет построен банный комплекс со спа-услугами, стоимостью 30 миллионов рублей. Этот проект также получил поддержку Инвестиционного совета Татарстана.