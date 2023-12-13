В Зеленодольске появится спортивный комплекс за 300 млн
business-gazeta.ru
В районе Зеленодольска в Татарстана планируется строительство спортивного комплекса с открытым бассейном в жилом микрорайоне под названием «Зеленая долина». Об этом было объявлено на заседании Инвестиционного совета Татарстана, который одобрил проект.
Кроме того, в жилом микрорайоне Зеленодольского района будет построен банный комплекс со спа-услугами, стоимостью 30 миллионов рублей. Этот проект также получил поддержку Инвестиционного совета Татарстана.