В Заинском районе высадили яблони в честь участников СВО и ветеранов

В селе Поручиково Заинского района Татарстана обновили яблоневый сад имени Ф. А. Валеева. Новые деревья высажены в рамках акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В честь героического прошлого и современных защитников Отечества на территории сада появились 32 молодые яблони, а также 13 деревьев, посвящённых участникам специальной военной операции (СВО). В посадке приняли участие семьи военнослужащих, ветераны труда, а также жители, отдавшие более 40 лет работе в селе.

Мемориальные насаждения появились также в:

деревне Камышинка — 33 яблони, 39 рябин и сосен;

селе Сарапала — 30 яблонь, 27 рябин и черемух.

Посадки проводились силами местных жителей. Это часть республиканской инициативы по созданию «живых» памятников защитникам Родины, пишет Татар-Информ.