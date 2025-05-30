В заброшенном коровнике в Татарстане нашли тело 21-летнего студента

В селе Веденская Слобода Верхнеуслонского района Республики Татарстан была обнаружена трагическая находка — тело 21-летнего молодого человека. Хотя инцидент произошёл ещё 22 мая, информация о нём появилась в публичном пространстве только сейчас.

Как сообщили KazanFirst собственные источники, тело было найдено в заброшенном коровнике. По предварительной версии, юноша добровольно ушёл из жизни.

Накануне в социальных сетях стали распространяться данные о погибшем. Отмечается, что он мог быть студентом Иннополиса. В день исчезновения в его Telegram-канале появились голосовые сообщения с прощальными словами. В них парень делился внутренним кризисом и тем, что не может разобраться в себе. В завершение он сообщил, что если записи дошли до аудитории, значит, его уже нет в живых.

В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.