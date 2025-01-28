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В Высшей школе нефти Татарстана кошка получила студенческий билет

История Агнии связана с самим университетом

pixabay.com

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В Альметьевском государственном технологическом университете – Высшей школе нефти – в честь Дня российского студенчества кошке по имени Агния вручили студенческий билет. Об этом сообщили в Telegram-канале, посвящённом жизни вуза.

Представители университета рассказали, что кошке, которую они называют Нефтянской Агнией Александровной, торжественно вручили документ, подчеркнув её особый статус. По их словам, Агния не просто кошка, а настоящая легенда Высшей школы нефти.

История Агнии связана с самим университетом: она появилась ещё во время строительства учебно-лабораторного корпуса. С тех пор её образ стал частью студенческой жизни, часто появляясь на фотографиях, а рассказы о её приключениях передаются из поколения в поколение.

В вузе также отметили, что вручение студенческого билета кошке – это не просто символика, а признание её уникального вклада в жизнь университета и её «тихого участия» в образовательном процессе.

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