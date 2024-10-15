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В ВТБ рассказали, как будут работать офисы банка в дни саммита БРИКС

С 14 по 25 октября офисы банка ВТБ в Татарстане...

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С 14 по 25 октября офисы банка ВТБ в Татарстане по адресам: ул. Московская, дом 11 и ул. Пушкина, дом 20 работают круглосуточно, еще в шести офисах вводится режим работы с 09:00 до 19:00 без выходных.

В дни проведения международного форума ВТБ будет обслуживать 11 отелей, которые примут участников БРИКС. В семи из них будут работать банкоматы с возможностью приема валюты и мобильные пункты обслуживания. Два отеля находятся в шаговой доступности от офиса банка, еще в двух гостиницах установлены информационные стенды с навигацией в близлежащие отделения, где посетители из-за рубежа смогут воспользоваться сервисами ВТБ.

Банк предоставит клиентам полный перечень финансовых услуг, в том числе, им будут доступны оформление карт, прием наличной валюты. Сотрудники банка будут обслуживать иностранных гостей при помощи планшетов с предустановленным переводчиком.

«Саммит БРИКС – важное событие как для республики, так и для нашей страны, и мы хотим, чтобы гости чувствовали себя окруженными заботой и вниманием. Мы готовы предоставить им круглосуточный доступ к современным финансовым услугам как в онлайн, так и оффлайн-формате», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане-вице-президент Марьям Давлетшина.

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