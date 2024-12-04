В Узбекистане производитель посуды из Татарстана построит завод

Компания-производитель посуды из Татарстана планирует открыть завод в Узбекистане. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на заседании Координационного совета по делам соотечественников при главе республики.

По словам Олега Коробченко, компания «Kukmara» запускает крупный завод, чтобы выйти на рынок Узбекистана.

По информации «КП-Казань», новый завод будет располагаться в городе Ангрен, который находится в 100 километрах от Ташкента. Объем инвестиций составит около 5 миллионов долларов. Ожидается, что производство начнется в 2025 году, а на заводе будет использоваться метод штампования для изготовления посуды.