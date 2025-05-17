В Узбекистане 2 братьев приговорили за убийство челнинки

Суд в Узбекистане вынес приговор по делу о жестоком убийстве 46-летней женщины из Набережных Челнов. Как передают «Челнинские известия», ссылаясь на свои источники, фигурантами стали два родных брата, которым назначены реальные сроки заключения.

Младший из осуждённых, 22-летний мужчина, получил 15 лет лишения свободы за убийство. Его старший брат, которому 27 лет, проведёт 5 лет в колонии за кражу имущества погибшей.

Жуткое преступление было раскрыто после того, как 26 декабря 2023 года в коллекторе 14-го комплекса нового города были найдены останки женщины. Сначала её исчезновение заметил сын, приехавший на каникулы: он не смог связаться с матерью и, не найдя её ни дома, ни на работе, обратился в полицию.

Следователям удалось выйти на подозреваемых благодаря видеозаписям с камер, установленных у входа в дом и в лифте. Они зафиксировали подозрительных лиц, которые позже оказались мигрантами.

Через четыре дня братьев задержали в Узбекистане. Выяснилось, что погибшая состояла в отношениях с младшим из них, с которым познакомилась на работе. Женщина заняла у своего сына 500 тысяч рублей — якобы на покупку жилья, но на самом деле передала их своему возлюбленному. Тот решил не возвращать долг, а избавиться от женщины, втянув в преступление старшего брата.

Уголовное дело расследовалось по статьям «Убийство, совершённое с особой жестокостью по корыстным мотивам» и «Разбой». Все материалы были переведены на узбекский язык, чтобы обеспечить полноценное судебное разбирательство на территории республики.