В УФАС по РТ назвали новые причины роста цен на яйца

Повышение цен на яйца в Татарстане вызвано не только сезонным спросом, но также и другими факторами, заявил замглавы УФАС по РТ Алмаз Яфизов. По его словам, ведомство не обнаружило признаков картельного сговора в контексте увеличения цен на яйца.



Регулятор провел анализ информации, предоставленной птицеводческим комплексом «Ак Барс», птицефабрикой «Державинская», Лениногорской птицефабрикой и «Тукаевским Племрепродуктором».



Яфизов отметил, что увеличение себестоимости продукции связано с ростом заработных плат в условиях дефицита кадров, а также повышением стоимости кредитных ресурсов из-за высокой ключевой ставки.Представитель татарстанского УФАС указал на рост цен на импортные корма, вакцины, ветеринарные препараты, электричество и другие ресурсы как дополнительные причины увеличения стоимости яиц.