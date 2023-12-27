Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В УФАС по РТ назвали новые причины роста цен на яйца

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Повышение цен на яйца в Татарстане вызвано не только сезонным спросом, но также и другими факторами, заявил замглавы УФАС по РТ Алмаз Яфизов. По его словам, ведомство не обнаружило признаков картельного сговора в контексте увеличения цен на яйца.

Регулятор провел анализ информации, предоставленной птицеводческим комплексом «Ак Барс», птицефабрикой «Державинская», Лениногорской птицефабрикой и «Тукаевским Племрепродуктором».


Яфизов отметил, что увеличение себестоимости продукции связано с ростом заработных плат в условиях дефицита кадров, а также повышением стоимости кредитных ресурсов из-за высокой ключевой ставки.

Представитель татарстанского УФАС указал на рост цен на импортные корма, вакцины, ветеринарные препараты, электричество и другие ресурсы как дополнительные причины увеличения стоимости яиц.

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