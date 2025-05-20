В Турции задержали создателей пирамиды Frendex из Татарстана

В Турции арестованы фигуранты громкого дела о финансовой пирамиде Frendex — Табриз Ахтямов и его дочь, бывшая телеведущая Эльвира Мадиярова. Об этом сообщил блогер Андрей Алистаров, информацию подтвердили источники «Реального времени».

Ахтямов уже экстрадирован в Россию и помещён в СИЗО №2 Казани, а его дочь пока ожидает экстрадиции из турецкой тюрьмы.

Эльвира Мадиярова с начала 2023 года находилась в международном розыске — в России её заочно арестовали за участие в мошенничестве. В розыск также был объявлен её муж Айдар Мадияров.

Проект Frendex с 2017 года предлагал россиянам до 2% дохода в день, позиционируясь как закрытый клуб инвесторов. Но в 2021 году проект свернули, пообещав вернуть деньги до октября. Этого не произошло. В 2022 году более 330 вкладчиков из Татарстана получили статус потерпевших. Есть заявления и от граждан из Башкирии, Бурятии и Коми.