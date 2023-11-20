В «Татнефть Арене» прошел сольный концерт певца Shaman

В Казани прошел сольный концерт исполнителя Shaman. С последнего его выступления в столице РТ прошел год.

Концерт должен был состоятся 29 октября, но его перенесли из-за проблем со здоровьем у Ярослава Дронова, о чем фанаты узнали только за день до выступления.

Выступление проводилось в интересном формате с различными интерактивами. После исполнения некоторых своих песен, Shaman спустился к фанатам и позволил некоторым из них исполнить по несколько строчек из своих песен. Кроме того, перед песней «Ты моя» Дронов пригласил пары на медленный танец.

Выступление певец закончил под свои главные хиты.