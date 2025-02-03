Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане после вмешательства прокуратуры были запущены автобусы

Местные жители обратились в прокуратуру с жалоб...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Прокуратура Пестречинского района Татарстана добилась запуска автобусного маршрута между поселениями Пестрецы, Гильдеево, Богородское и Куюки. Суд признал бездействие местного исполкома незаконным и встал на сторону надзорного ведомства.

Местные жители обратились в прокуратуру с жалобами на отсутствие автобусного сообщения. В ходе проверки выяснилось, что местные власти не утвердили муниципальный маршрут и не планировали заключать контракт на его обслуживание.

Прокуратура потребовала от главы исполкома Пестречинского района устранить нарушения, но, получив отказ, подала иск в суд. В результате автобусы начали курсировать по маршруту, обеспечив транспортное сообщение.

Это уже не первая победа прокуратуры района. В середине января было успешно решено вопрос о запуске автобуса по маршруту Богородское — Казань, несмотря на то, что акт прокурорского реагирования не был поддержан миндортрансом Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

7 часов назад

Один человек погиб после взрыва СВУ в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве

Интересное в Казани

день назад

Блеск корон и бизнес-успеха: Татарстан встречает конкурс «Мисс и Миссис Бизнес 2025»

борная кислота от тараканов рецепт с желтком и картошкой

Новости Татарстана

день назад

В Росреестре Татарстана объяснили новые правила оформления недвижимости

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани

ремонт сидения ваз 2107 в Екатеринбурге

Новости Татарстана

9 часов назад

Рынок ипотеки в Республике Татарстан рухнул, однако не умер

Не у нас

3 часа назад

После взрыва в Москве в реанимации скончался Армен Саркисян

Новости Казани

7 часов назад

В 78 лет умер основатель отельной сети «Регина» Михаил Скоблионок

Новости Татарстана

день назад

Черемшанскую крепость в Татарстане внесут в реестр ОКН

Новости Казани

3 часа назад

Житель Казани выиграл 1 млн рублей от Ак Барс Банка
Лонгриды
3 дня назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Цены на проезд в общественном транспорте Казани...

Новости Казани

30 минут назад

В Казанском государственном цирке 16 февраля состоится Hip-Hop фестиваль

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане после вмешательства прокуратуры были запущены автобусы

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане экс-пристав оказалась в суде за хищение 3,4 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

В Республике Татарстан планируют открыть новый следственный изолятор
Главе СК доложат о ходе расследования нападения...
Новости Казани
5 часов назад

Главе СК доложат о ходе расследования нападения на даму с ребенком в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани иномарка столкнулась с автобусом №82 на Копылова

Новости Татарстана

4 часа назад

ИИ начнет следить за вывозом мусора уже в 2025 году

Новости Казани

4 часа назад

В Казани оштрафовали 2 глав УК за неубранный снег и наледь
Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог и...
Интересное в Казани
4 дня назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать