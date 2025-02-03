В Татарстане после вмешательства прокуратуры были запущены автобусы

Прокуратура Пестречинского района Татарстана добилась запуска автобусного маршрута между поселениями Пестрецы, Гильдеево, Богородское и Куюки. Суд признал бездействие местного исполкома незаконным и встал на сторону надзорного ведомства.

Местные жители обратились в прокуратуру с жалобами на отсутствие автобусного сообщения. В ходе проверки выяснилось, что местные власти не утвердили муниципальный маршрут и не планировали заключать контракт на его обслуживание.

Прокуратура потребовала от главы исполкома Пестречинского района устранить нарушения, но, получив отказ, подала иск в суд. В результате автобусы начали курсировать по маршруту, обеспечив транспортное сообщение.

Это уже не первая победа прокуратуры района. В середине января было успешно решено вопрос о запуске автобуса по маршруту Богородское — Казань, несмотря на то, что акт прокурорского реагирования не был поддержан миндортрансом Татарстана.