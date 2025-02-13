В татарстанском Минкульте прокомментировали «отмену» Дня святого Валентина

Министерство культуры Татарстана посоветовало театрам, музеям и другим учреждениям не связывать мероприятия 14 февраля с Днем святого Валентина.

В пресс-службе ведомства изданию Inkazan пояснили, что официальных распоряжений по этому поводу не поступало. Однако там напомнили, что в этот день отмечается 200-летие со дня рождения татарского ученого и просветителя Каюма Насыри.

Власти опасаются, что акцент на праздновании Дня всех влюбленных может вызвать неоднозначную реакцию общества. По этой причине учреждениям предложили более сдержанный подход к тематике 14 февраля. Возможно, такое внимание к вопросу связано с афишей одного из казанских театров, где использовалось слово «любовь» на английском языке.