В татарстанских питомниках начались работы по «чернению снега»
В Татарстане начались работы по процедуре «чернения снега» в питомниках с использованием золы для стимуляции таяния снега и сохранения влаги в почве. Об этом информирует Министерство лесного хозяйства РТ.
Такие мероприятия осуществляются в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», а также в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и национального проекта «Экология».
Ученые выделяют, что данное действие помогает снизить риск возникновения заболеваний у саженцев и предотвратить солнечные ожоги. Обработка снега золой также способствует уменьшению отражения солнечных лучей.
На данный момент уже проведена обработка 0,5 гектаров питомника квартала 96 в участковом лесничестве Базарно-Матаковского и 1 гектар в Елабужском лесничестве.
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