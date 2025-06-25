В Татарстане женщина в нетрезвом виде убила супруга трубой

В поселке Свободный труд Камско-Устьинского района Татарстана пьяная женщина убила своего мужа, несколько раз ударив его металлической трубой.

Как уточнила прокуратура, инцидент произошел в июле прошлого года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила супруга по голове тяжелым металлическим предметом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Суд признал женщину виновной в убийстве на основании решения коллегии присяжных.

Источник: tatar-inform.ru