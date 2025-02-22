Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане женщина проглотила кость от урюка и оказалась в больнице

После консультации с коллегами из РКБ специалис...

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Врачи Клинической больницы Республики Татарстан в Казани спасли женщину, которая случайно проглотила косточку сушеного абрикоса. Инцидент произошел в Арске, где местная жительница обратилась в центральную городскую больницу с жалобами на застрявшую в горле косточку урюка.

После консультации с коллегами из РКБ специалисты приняли решение провести неотложную операцию. Пациентку экстренно перевезли в отделение торакальной хирургии №2 больницы. Компьютерная томография показала, что косточка почти полностью перекрыла просвет пищевода, и извлечь ее через рот было невозможно. В результате хирурги сделали разрез на шее и пищеводе, аккуратно удалив инородное тело.

Медики пояснили, что такие ситуации могут привести к развитию воспалений, которые, в свою очередь, могут вызвать серьезные и угрожающие жизни осложнения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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