В Татарстане женщина оттаскала ребёнка в ответ на брань

Во дворе одного из домов на улице Гафиатуллина в Бугульме произошёл очередной конфликт между поколениями. На видео видно, как взрослая женщина держит подростка за куртку, не давая ей уйти. В защиту школьницы вмешались другие взрослые, но причины конфликта на записи остаются неизвестными.

По данным источников KazanFirst, девочка сидела на скамейке и использовала нецензурную лексику. Взрослые сделали ей замечание, однако подросток продолжала ругаться. Тогда женщина решила её наказать, предположительно планируя отвести к родителям — этот эпизод и попал на видео.

Полиция была вызвана на место происшествия, родители ребёнка установлены. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.