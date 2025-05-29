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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане женщина оттаскала ребёнка в ответ на брань

Полиция была вызвана на место происшествия, род...

pixabay

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Во дворе одного из домов на улице Гафиатуллина в Бугульме произошёл очередной конфликт между поколениями. На видео видно, как взрослая женщина держит подростка за куртку, не давая ей уйти. В защиту школьницы вмешались другие взрослые, но причины конфликта на записи остаются неизвестными.

По данным источников KazanFirst, девочка сидела на скамейке и использовала нецензурную лексику. Взрослые сделали ей замечание, однако подросток продолжала ругаться. Тогда женщина решила её наказать, предположительно планируя отвести к родителям — этот эпизод и попал на видео.

Полиция была вызвана на место происшествия, родители ребёнка установлены. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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