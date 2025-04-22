В Татарстане завершено расследование дела о жестоком убийстве

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по делу 65-летнего жителя региона, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Следствием установлено, что 21 января 2025 года обвиняемый, находясь по адресу своего проживания в селе Урюм Тетюшского района, распивал алкоголь вместе с знакомым. Во время застолья между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил жертву топором: не менее 18 раз по голове, не менее 15 раз по рукам, не менее 14 раз по ногам и хотя бы один раз по пояснице. От полученных травм потерпевший скончался.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил у себя дома порох в количестве 92 граммов, не имея на это разрешения.

Обвиняемый полностью признал свою вину в хранении взрывчатого вещества, однако частично признал свою вину в убийстве. Уголовное дело передано в Верховный Суд Республики Татарстан для дальнейшего рассмотрения.