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· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане заработала горячая линия для защиты детей от травли в школе

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В Татарстане появилась горячая линия, предназначенная для защиты детей от травли в школах и других образовательных учреждениях. Об этом рассказали в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Цель работы горячей линии — обеспечить защиту несовершеннолетних от буллинга, который является серьезной проблемой в школьной среде и требует особого внимания и оперативных действий.

Одной из главных задач горячей линии является повышение осведомленности родителей, детей и педагогов о доступных мерах защиты и поддержки. Важно вовремя реагировать на конфликты и разрешать их в интересах детей. Для этого можно обратиться по следующим номерам: 8(843) 294-95-69 и 8(843) 236-61-64.

Стоит отметить, что в Татарстане в 13 школах были выявлены случаи заражения кишечной палочкой и стафилококком. Всего же было проверено около 1,5 тысячи образовательных учреждений.

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