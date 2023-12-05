В Татарстане запустят штаб по контролю за исполнением инвестпрограмм

С февраля 2024 года в Татарстане начнет функционировать штаб по контролю за исполнением инвестпрограммам. Это связано с ростом доли инвестпрограмм в тарифном источнике. Данные приводит председатель кабмина Александр Груничев.

«Было принято решение с февраля 2024 года в комитете организовать штаб по контролю за исполнением инвестпрограмм, не только «Водоканала», но и других организаций с участием органов местного самоуправление», — сказал Александр Груничев.

Стоит отметить, ранее Рустам Минниханов сказал, что в 2022 году «Водоканала» не реализовал все свои принятые обязанности, связанные с инвестпрограммами. Для МУП «Водоканал» была введена ежедневная отчетность по исполнению инвестиционной программы.