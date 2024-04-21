В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

В Татарстане в единый госреестр недвижимости внесены 24 зоны подтопления и затопления. Там будет запрещено жить, строиться и размещать свалки.

Повышенная опасность зафиксирована в 6 районах республики.

Проверить наличие ограничений перед тем, как покупать земельный участок или дом, можно на сайте Росреестра.

В МЧС по Татарстану ранее был составлен прогноз опасности подтопления ряда населенных пунктов. Казань и соседние районы вне опасности. Самая сложная обстановка обстоит на юго-востоке Татарстана. Опасны 10 рек на территории 32 населенных пунктов.