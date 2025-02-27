В Татарстане зафиксированы 25-градусные морозы

В южных и восточных районах Татарстана перед началом весны ударили 25-градусные морозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По данным синоптиков, причиной резкого похолодания стало малоградиентное барическое поле, влияющее на регион уже несколько дней. Этот процесс приводит к значительным суточным колебаниям температуры и заметным различиям в погоде по территории республики.

Так, 26 февраля ночью температура воздуха опускалась до -25 градусов в южных и восточных районах, тогда как на западе республики минимальные показатели составляли -8 градусов. Днем воздух прогрелся до 0…-8 градусов.

По прогнозам метеорологов, в начале марта в Татарстане сохранится морозная погода, местами возможны метели.