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В Татарстане задолжность по налогам выросла до 11,7 млрд рублей

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С начала года задолженность по налогам в Татарстане выросла на 841 млн рублей, достигнув 11,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая сумма долга снизилась на 963 млн рублей.

Основную часть задолженности составляют налоги на прибыль (38%), налог на доходы физических лиц (28%) и имущественные налоги физических лиц (13%).

Некоторые виды налогов показали снижение задолженности. Так, долг по налогу на доходы физических лиц уменьшился на 444 млн рублей (12%), а по имущественным налогам — на 327 млн рублей (18%).

Однако по ряду налогов задолженность возросла. Налог на прибыль увеличился на 139,2 млн рублей (3%), налог на профессиональный доход — на 52,8 млн рублей (33%), а долг по упрощенной системе налогообложения вырос на 50,7 млн рублей (11%). Рост задолженности наблюдается в 15 районах Татарстана, в то время как в 30 районах долг снизился.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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