В Татарстане задержали шпиона ВСУ

В Татарстане задержали 33-летнего работника нефтяной компании «Нижнекамскнефтехим». Он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает телеграмм канал Shot.

Сообщается, что мужчина вступил в легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и сообщал ее членам о Российских стратегических объектах. Данные передавались с помощью мессенджера, выполняя задания украинских кураторов.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, ему грозит до 20 лет лишения свободы.