В Татарстане задержали сотрудника ФСИН

В Татарстане по подозрению в растрате компьютерного оборудования на сумму свыше 3 миллионов рублей задержан сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний. Информация об этом поступила от пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

Согласно данным следствия, в период с апреля 2022 года по июль 2024 года обвиняемый присвоил 55 единиц компьютерной техники, которая была предназначена для нужд управления УФСИН, на общую сумму более 3 миллионов рублей.

По информации следственных органов, злоумышленник использовал свое служебное положение для организации схемы хищения, что позволяет говорить о наличии преднамеренного умысла и систематичности в его действиях. В ходе обыска у подозреваемого были изъяты компьютеры, ноутбуки и другая техника, которые впоследствии могли быть перепроданы или использованы в личных целях.

Следователи также рассматривают версию о том, что похищенное оборудование могло быть утаено не только самим обвиняемым, но и с помощью сообщников. В связи с этим проводится комплексная проверка, направленная на установление всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

Сейчас по делу ведется следствие, и обвиняемый находится под стражей. У правоохранительных органов есть все основания полагать, что подобные случаи, к сожалению, не редкость в системе, и возможно, это лишь «верхушка айсберга» в масштабной проблеме хищений внутри государственных структур.