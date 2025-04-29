В Татарстане заболеваемость Covid-19 продолжает снижаться

Заболеваемость Covid-19 в Татарстане продолжает снижаться.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что на 16-й неделе года было зарегистрировано всего 28 случаев заболевания, что на 12,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Тем не менее, Авдонина подчеркнула, что важно продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, чтобы избежать роста заболеваемости в будущем.