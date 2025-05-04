В Татарстане за три месяца надоили более 450 тысяч тонн молока

В первом квартале 2025 года аграрии Татарстана произвели 455,1 тысячи тонн молока. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства республики Ленар Гарипов на совещании в правительстве.

Среди районов с наибольшими надоями выделились Атнинский, Мамадышский и Мензелинский. Однако в 14 районах зафиксировано снижение показателей. Для улучшения ситуации в регионе строятся кормовые центры при поддержке государства.

Также за три месяца в республике вырастили 102 тысячи тонн скота и птицы. При этом количество крупного рогатого скота уменьшилось на 3% по сравнению с прошлым годом.

Аграрный сектор не отстаёт — за этот период засеяли 595 гектаров и почти завершили подкормку озимых на площади около 740 тысяч гектаров.

На ярмарках по всей республике за первые месяцы года было продано продукции на сумму 461,5 миллиона рублей. Жители приобрели свыше 660 тысяч тонн овощей, 544 тонны мяса и 1,2 миллиона яиц.