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· Артем Акчурин

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

РБК

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За 30 марта в Казани зарегистрировано 110 случаев дорожно-транспортных происшествий, в том числе 2 с пострадавшими, по данным городской Госавтоинспекции.

Сообщается о том, что один человек получил травмы в результате наезда на препятствие, а второй пострадал при наезде автомобиля на пешехода на остановке общественного транспорта в процессе движения задним ходом.


Кроме того, автоинспекторы задержали 10 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и еще троих лиц без права управлять транспортным средством.

Представители ведомства дополнительно уточнили, что 3 гражданина были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

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