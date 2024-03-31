В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

За 30 марта в Казани зарегистрировано 110 случаев дорожно-транспортных происшествий, в том числе 2 с пострадавшими, по данным городской Госавтоинспекции.



Сообщается о том, что один человек получил травмы в результате наезда на препятствие, а второй пострадал при наезде автомобиля на пешехода на остановке общественного транспорта в процессе движения задним ходом.



Кроме того, автоинспекторы задержали 10 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и еще троих лиц без права управлять транспортным средством.Представители ведомства дополнительно уточнили, что 3 гражданина были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.