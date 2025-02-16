В Татарстане за последние две недели выросла цена на бензин

С 3 по 9 февраля в Татарстане зафиксировано незначительное подорожание бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. Об этом сообщили в Татарстанстате.

Каждая из этих позиций прибавила в цене 1 копейку за литр. Теперь стоимость АИ-92 составляет 53,01 рубля, АИ-95 — 56,91 рубля, а дизельного топлива — 65,32 рубля.

Цена на бензин марки АИ-98 и выше осталась на прежнем уровне — 80,64 рубля за литр.