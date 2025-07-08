В Татарстане за полгода в ДТП погибли 122 человека

В Татарстане за первые шесть месяцев 2025 года в ДТП погибли 122 человека, в том числе шестеро детей, сообщает ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Согласно данным ведомства, 10 человек погибли из-за превышения скорости, 13 — по вине пьяных водителей, 43 — в результате выезда на встречную полосу, 19 были пешеходами, а 16 не были пристегнуты ремнями безопасности. Более 1700 человек получили травмы различной степени тяжести.

Источник: tatar-inform.ru