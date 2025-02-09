В Татарстане за неделю сильнее всего подорожала капуста, огурцы и пшено

С 27 января по 3 февраля в Татарстане некоторые продукты снизились в цене более чем на 1%, сообщает Татарстанстат. Среди них – морковь, бананы, рис и детское питание.

Какие продукты подешевели

Морковь – на 4,06% (с 36,19 до 33,63 рубля за кг).

Бананы – на 3,61% (с 167,95 до 161,76 рубля за кг).

Рис – на 1,05% (с 109,34 до 108,44 рубля за кг).

Детские фруктово-ягодные консервы – на 1,96% (с 539,27 до 528,80 рубля за кг).

Что подорожало

Некоторые товары, напротив, выросли в цене:

Белокочанная капуста – на 1,48% (с 41,87 до 42,49 рубля за кг).

Огурцы – на 1,18% (с 253,14 до 256,08 рубля за кг).

Помидоры – на 1,03% (с 233,87 до 236,11 рубля за кг).

Полукопченая колбаса – на 1,10% (с 590,34 до 596,51 рубля за кг).

Маргарин – на 1,08% (с 240,98 до 243,45 рубля за кг).

Детские овощные консервы – на 1,40% (с 667,57 до 676,02 рубля за кг).

Чай черный – на 1,00% (с 1061,78 до 1072,71 рубля за кг).

Пшено – на 1,55% (с 45,98 до 46,77 рубля за кг).

Таким образом, динамика цен на продукты в республике остается нестабильной: одни товары дешевеют, другие – продолжают дорожать.