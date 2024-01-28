В Татарстане за неделю подешевело дизельное топливо

Согласно информации, предоставленной Татарстанстатом, в период с 15 по 22 января 2024 года цены на бензин в республике Татарстан оставались неизменными, в то время как стоимость дизельного топлива снизилась. Так, цена бензина марки АИ-92 оставалась на уровне 49,28 рубля за литр, в то время как дизельное топливо подешевело на 6 копеек, достигнув отметки в 59,75 рубля за литр.



В сравнении с ценами на топливо в декабре 2022 года, можно отметить увеличение стоимости как бензина, так и дизельного топлива.