Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане за неделю подешевело дизельное топливо

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Согласно информации, предоставленной Татарстанстатом, в период с 15 по 22 января 2024 года цены на бензин в республике Татарстан оставались неизменными, в то время как стоимость дизельного топлива снизилась. Так, цена бензина марки АИ-92 оставалась на уровне 49,28 рубля за литр, в то время как дизельное топливо подешевело на 6 копеек, достигнув отметки в 59,75 рубля за литр.


В сравнении с ценами на топливо в декабре 2022 года, можно отметить увеличение стоимости как бензина, так и дизельного топлива.

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