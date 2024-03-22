В Татарстане за март корью заболели 25 человек

В Татарстане в марте 2024 года было зафиксировано 25 случаев кори, что на 6 случаев больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Отмечается рост числа заболевших в одной из казанских школ — школе №18. Пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора РТ.



По данным на 21 марта, в школе №18 города Казани было выявлено 13 случаев заражения корью, среди которых 12 учеников и 1 учитель. В результате санитарно-эпидемиологического обследования проведенного специалистами Роспотребнадзора были обнаружены нарушения в соблюдении дезинфекционных норм, включая неправильную подготовку и применение дезинфицирующих средств.



Как сообщили представители школы, 70 человек были привиты в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями, что составляет 60% от общего числа контактных лиц. Еще 14 человек проверили свой иммунитет и иммунизация для них не требуется. Отказ от вакцинации был выражен 32 человеками.Общее количество случаев кори в Татарстане за текущий месяц составило 25, что на 6 больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 19 случаев заражения корью.