В Татарстане за год значительно выросли зарплаты
Фотограф: Polina Tankilevitch: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6927367/
По данным Татарстанстата, в 2024 году реальная зарплата работников предприятий и малого бизнеса республики увеличилась на 12,9% по сравнению с предыдущим годом.
Средняя номинальная зарплата в регионе достигла 75 644,8 рубля, что на 22,3% больше, чем в 2023 году.
Особенно заметный рост произошел в декабре:
- По сравнению с декабрем 2023 года реальная зарплата выросла на 21,6%
- В сравнении с ноябрем 2024 года – на 37,9%
- Номинальный рост за год составил 33,4%
- За месяц номинальная зарплата увеличилась на 39,6%
Эти данные включены в отчет о социально-экономическом развитии региона.
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