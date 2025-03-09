Новости Татарстана
· 16+ · Диана Вагапова

В Татарстане за год значительно выросли зарплаты

По данным Татарстанстата, в 2024 году реальная ...

Фотограф: Polina Tankilevitch: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6927367/

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По данным Татарстанстата, в 2024 году реальная зарплата работников предприятий и малого бизнеса республики увеличилась на 12,9% по сравнению с предыдущим годом.

Средняя номинальная зарплата в регионе достигла 75 644,8 рубля, что на 22,3% больше, чем в 2023 году.

Особенно заметный рост произошел в декабре:

  • По сравнению с декабрем 2023 года реальная зарплата выросла на 21,6%
  • В сравнении с ноябрем 2024 года – на 37,9%
  • Номинальный рост за год составил 33,4%
  • За месяц номинальная зарплата увеличилась на 39,6%

Эти данные включены в отчет о социально-экономическом развитии региона.

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