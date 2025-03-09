В Татарстане за год стали реже жениться, разводиться и рожать детей

По итогам 2024 года естественная убыль населения Татарстана составила 9,7 тысячи человек. Это на 3,4 тысячи человек (или 53%) больше, чем годом ранее, сообщает Татарстанстат.

В республике родилось 35,3 тысячи детей — на 1,1 тысячи меньше, чем в 2023 году. Число умерших составило 45,06 тысячи человек, что на 2,26 тысячи больше, чем годом ранее.

Кроме того, в Татарстане стало меньше свадеб. В 2024 году зарегистрировали 23,6 тысячи браков — на 6% меньше, чем в предыдущем году.

При этом снизилось и количество разводов: в 2024 году их было 13,6 тысячи против 14,2 тысячи в 2023 году.