Новости Татарстана
· 16+ · Диана Вагапова

В Татарстане за год стали реже жениться, разводиться и рожать детей

По итогам 2024 года естественная убыль населени...

Фотограф: Pixabay: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/265856/

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По итогам 2024 года естественная убыль населения Татарстана составила 9,7 тысячи человек. Это на 3,4 тысячи человек (или 53%) больше, чем годом ранее, сообщает Татарстанстат.

В республике родилось 35,3 тысячи детей — на 1,1 тысячи меньше, чем в 2023 году. Число умерших составило 45,06 тысячи человек, что на 2,26 тысячи больше, чем годом ранее.

Кроме того, в Татарстане стало меньше свадеб. В 2024 году зарегистрировали 23,6 тысячи браков — на 6% меньше, чем в предыдущем году.

При этом снизилось и количество разводов: в 2024 году их было 13,6 тысячи против 14,2 тысячи в 2023 году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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