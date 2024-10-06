Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане за год оборот розничной торговли увеличился на 10,2%

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В Тарстане за восемь месяцев 2024 года розничный оборот составил 1 триллион 29 миллиардов 273,9 миллиона рублей. Этот показатель на 10,2% превышает результат аналогичного периода 2023 года, согласно данным Татарстанстатом.

Оборот пищевых продуктов, напитков и табачных изделий достиг 454 миллиардов 552 миллиона рублей. Этот показатель на 4,0% больше, чем за январь-август 2023-го. Оборот непродовольственных товаров за 8 месяцев текущего года составил 574 миллиардов 721,9 миллиона рублей, что на 15,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Оборот розничной торговли крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства в январе-августе текущего года составил 563 миллиардов 377,1 миллиона рублей, что соответствует росту на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За август оборот розничной торговли достиг 141 миллиардов 240,7 миллиона рублей, увеличившись на 4,8% в годовом и на 1,8% в месячном выражении.

Оборот розничной торговли по итогам января-июля 2024 года в Татарстане составил 888 миллиардов 33,2 миллиона рублей, продемонстрировав рост на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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