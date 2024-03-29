Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане за 3 месяца корью заболело больше, чем за весь 2023 год

В Татарстане за 3 месяца корью заболело больше, чем за весь 2023 год

РБК

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С начала текущего 2024 года в Татарстане было зафиксировано 155 случаев заражения корью. Об этом проинформировала заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике, Любовь Авдонина.

Она отметила, что за весь 2023 год было выявлено 146 случаев заболевания корью на территории Татарстана.

По ее словам, наиболее часто этим вирусом заражаются непривитые люди или те, кто получил только одну из двух необходимых вакцинаций, что составляет около 95% случаев.

На данный момент от вакцинации отказались примерно 3,5 тысячи жителей Татарстана. Замруководитель Роспотребнадзора назвала их «горючим материалом» для распространения кори, подчеркивая важность вакцинации для предотвращения возможных вспышек этого заболевания.

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