В Татарстане за 2023 год было построено восемь новых школ

В 2023 году в Татарстане было построено восемь новых школ, общей вместимостью 9 329 мест. Четыре из них были открыты в Казани, две – в Набережных Челнах, а по одной – в Тукаевском и Арском районах. Важно отметить, что благодаря открытию новых учебных заведений, Казанская гимназия No19 теперь может принять еще 300 учеников.



Реализация национального проекта «Образование» в республике обошлась в общую сумму 7 миллиардов рублей. Из этой суммы 5,5 миллиарда рублей предоставлены из федерального бюджета, а оставшаяся часть была выделена из региональной казны, как сообщает информационное агентство «Татар-информ».