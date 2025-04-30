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В Татарстане выросло число случаев алкоголизма, но снизилась наркомания

Минздрав России опубликовал данные по числу впе...

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Минздрав России опубликовал данные по числу впервые выявленных случаев алкоголизма и наркомании в Татарстане за 2024 год.

Согласно отчёту, количество впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в республике увеличилось на 5,55% — до 1 977 случаев. Годом ранее фиксировалось снижение — почти на 5%.

Тем не менее, в долгосрочной динамике наблюдается снижение: с 2005 года число зарегистрированных больных алкоголизмом в Татарстане сократилось более чем вдвое — с 4 249 до 1 977. Минимальный показатель отмечался в 2020 году — 1 498 случаев. Также зафиксированы изменения в ремиссиях: в 2024 году 16,4% больных находились в ремиссии от 1 до 2 лет, что на 0,6% меньше, чем в 2023 году. Доля пациентов с ремиссией более 2 лет осталась прежней — 10,6%.

Параллельно в регионе продолжается снижение числа новых случаев наркомании. В 2024 году диагноз поставили 383 пациентам, что на 5,9% меньше, чем в 2023-м. При этом с 2018 года общий рост составил 5,22%.

Доля наркозависимых с ремиссией от 1 до 2 лет снизилась с 16,4% до 16%, с ремиссией более 2 лет — без изменений (11,3%). Также уменьшилась доля повторно госпитализированных — с 19,2% до 19,1%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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