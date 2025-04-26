В Татарстане выросли цены на овощи из борщевого набора

В Татарстане за последнюю неделю значительно подорожали основные овощи, входящие в традиционный борщевой набор.

По данным Татарстанстат, особенно заметно выросли в цене капуста, лук, морковь, свекла и картофель.

Капуста подорожала на 8,08% — теперь килограмм стоит 55,80 рубля.

Лук и морковь прибавили в цене на 7,25% — стоимость составила 55,01 рубля и 45,47 рубля за килограмм соответственно.

Свекла подорожала на 5,48% (до 55,90 рубля), а картофель — на 5,72% (до 67,14 рубля за килограмм).

Также зафиксирован рост цен на яблоки, колбасу, сосиски, сардельки, свинину, муку и хлеб. В то же время курица, молоко, яйца и водка немного подешевели.