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В Татарстане выросли цены на овощи из борщевого набора

В Татарстане за неделю резко подорожали овощи и...

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В Татарстане за последнюю неделю значительно подорожали основные овощи, входящие в традиционный борщевой набор.

По данным Татарстанстат, особенно заметно выросли в цене капуста, лук, морковь, свекла и картофель.

  • Капуста подорожала на 8,08% — теперь килограмм стоит 55,80 рубля.

  • Лук и морковь прибавили в цене на 7,25% — стоимость составила 55,01 рубля и 45,47 рубля за килограмм соответственно.

  • Свекла подорожала на 5,48% (до 55,90 рубля), а картофель — на 5,72% (до 67,14 рубля за килограмм).

Также зафиксирован рост цен на яблоки, колбасу, сосиски, сардельки, свинину, муку и хлеб. В то же время курица, молоко, яйца и водка немного подешевели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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