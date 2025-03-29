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· 16+ · Диана Вагапова

В Татарстане выросли цены на частные дома на 1,4%

С начала 2025 года в Татарстане зафиксирован ро...

Фотограф: Alexander F Ungerer: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/20548098/

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С начала 2025 года в Татарстане зафиксирован рост цен на частные дома — они подорожали в среднем на 1,4%. Сейчас средняя стоимость такого жилья в республике составляет 8 567 133 рубля. Для сравнения, по России в целом рост составил 2,2%, сообщается на портале «Мир квартир».

Наибольший рост цен отмечен в Республике Коми, где дома подорожали сразу на 18,4% (до 4,8 млн рублей). Также значительное удорожание наблюдается в Камчатском крае (+13,5%), Еврейской автономной области (+12,1%), Мордовии (+11,4%) и Марий Эл (+9,6%).

Однако не везде цены растут. В Подмосковье стоимость частных домов снизилась на 4,1%, в Краснодарском крае — на 3,9%. Снижение также зафиксировано в Чукотском АО и Кабардино-Балкарии.

В крупных городах динамика в основном положительная: в Москве дома подорожали на 2,4% (в среднем до 30,6 млн рублей), в Санкт-Петербурге — на 1,2% (до 22,6 млн рублей), а в Ленинградской области — до 12,6 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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