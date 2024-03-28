В Татарстане выросла популяция лесных животных

В Татарстане зафиксировано увеличение популяции лесной дичи. Об этом сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.





Спикер отметил, что в этом году наблюдается положительная динамика, так как численность лося увеличилась на 2%, достигнув 16 084 особей, а у косули рост составил 10% (16 570 особей). Популяция куницы выросла на 8%, достигнув 2700 особей. Особенно радует увеличение численности тетерева — на 37%. Кроме того, был зафиксирован рост численности зайцев: русака (+37 тысяч особей) и беляка (+9 тысяч).Ближайший сезон охоты запланирован на водоплавающую дичь, сообщил начальник отдела мониторинга животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам. Он также отметил, что с 20 по 30 апреля охоту будут разрешать на селезней, манных уток, гусей и других птиц.