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· Артем Акчурин

В Татарстане выросла популяция лесных животных

В Татарстане выросла популяция лесных животных

tatarstan.ru

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В Татарстане зафиксировано увеличение популяции лесной дичи. Об этом сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

Спикер отметил, что в этом году наблюдается положительная динамика, так как численность лося увеличилась на 2%, достигнув 16 084 особей, а у косули рост составил 10% (16 570 особей). Популяция куницы выросла на 8%, достигнув 2700 особей. Особенно радует увеличение численности тетерева — на 37%. Кроме того, был зафиксирован рост численности зайцев: русака (+37 тысяч особей) и беляка (+9 тысяч).

Ближайший сезон охоты запланирован на водоплавающую дичь, сообщил начальник отдела мониторинга животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ильфат Валеев. Он также отметил, что с 20 по 30 апреля охоту будут разрешать на селезней, манных уток, гусей и других птиц.

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