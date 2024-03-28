В Татарстане выросла популяция лесных животных
tatarstan.ru
В Татарстане зафиксировано увеличение популяции лесной дичи. Об этом сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.
Ближайший сезон охоты запланирован на водоплавающую дичь, сообщил начальник отдела мониторинга животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ильфат Валеев. Он также отметил, что с 20 по 30 апреля охоту будут разрешать на селезней, манных уток, гусей и других птиц.
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