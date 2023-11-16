В Татарстане вырастет взнос за капитальный ремонт

В многоквартирных домах республики вырастет цена на капитальный ремонт за квадратный метр. Данные были приведены на пресс-конференции Алексеем Фроловым, первым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Стоимость капитального ремонта будет повышена с 1 января 2024 года. По словам замминистра цена достигнет 7 рублей и будет выше. Сейчас проводится экспертиза тех данных, которые нам предоставляют управляющие компании , оценивается и средняя стоимость капремонта. В ближайшие недели будет принято решение, подытожил Фролов.

Напомним, что в 2023 году стоимость капитального ремонта равняется 6 рублям и 95 копейкам. А в 2022 году минимальная величина взноса составляла 6,38 рублей.