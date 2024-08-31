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В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

На 31 августа в республике было построено 2 мил...

msk.burobiz.ru

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На 31 августа в республике было построено 2 миллиона 607 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует этому проценту. Совещание по этому вопросу провел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Министр отметил, что в сегменте коммерческого строительства выполнено 40% от запланированного объема, а по программе социльного ипотечного кредитования достигнуто 73%. В области индивидуального жилищного строительства было сдано 14 078 домов общей площадью 1 миллион 900 тысяч квадратных метров.

Минниханов подчеркнул важность продолжающегося строительства жилья для повышения качества жизни граждан. Он отметил, что устойчивый рост возведения новых жилых объектов создает не только комфортные условия для проживания, но и способствует развитию экономики республики. В этом контексте министр строительного комплекса заявил, что ключевым приоритетом остается доступность жилья для разных категорий населения.

Совещание также затронуло темы внедрения новых технологий в строительстве и повышения энергоэффективности домов. Участники обсудили возможности использования современного строительного оборудования и инновационных материалов, что позволит не только сократить сроки возведения, но и уменьшить затраты на эксплуатацию зданий.

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