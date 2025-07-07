Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

В Татарстане выдвинут 451 кандидата на муниципальные выборы

В Татарстане на муниципальных выборах зарегистр...

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане для участия в муниципальных выборах выдвинуто 451 кандидат. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» на Кремлевской набережной.

Из указанного числа, два кандидата выдвинуты партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», 138 кандидатов представляют партию «Единая Россия», а 311 кандидатов выдвинулись самостоятельно.

Кондратьев отметил, что на выборах будет замещено 7531 мандат.

14 сентября в Татарстане состоятся выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Территориальная комиссия Мелекесского округа организует выборы депутата Госсовета РТ. Кандидаты должны подать документы до 18 часов 10 июля.

Источник: Татар-информ

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Открываем Казань заново: летние места, которые вы могли пропустить

обработка от тараканов сергиев посад

Не у нас

18 часов назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

заказать вышивку на одежде в москве в Москве

Не у нас

день назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Не у нас

день назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Не у нас

18 часов назад

Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни

Новости Казани

день назад

Минтранс сообщает о возвращении аэропортов к обычному графику
Новости Казани
6 часов назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для тур...

Новости Татарстана

час назад

Волонтеры заботятся о природе Голубых озер Татарстана

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

От котлована до чистовой отделки: где найти качественные материалы и специалистов в Казани

Не у нас

5 часов назад

Загадочные радиосигналы из Антарктиды не поддаются объяснению

Не у нас

5 часов назад

Православные священники рассказали, куда уходит душа человека
Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татар...
Новости Татарстана
2 дня назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

Новости Казани

5 часов назад

В Казани заработал новый туристический портал go.kzn.ru

Новости Татарстана

6 часов назад

Афганистан выразил благодарность Минниханову за поддержку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане прошли сотни мероприятий в честь семейных ценностей
«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: ком...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани