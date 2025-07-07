В Татарстане выдвинут 451 кандидата на муниципальные выборы

В Татарстане для участия в муниципальных выборах выдвинуто 451 кандидат. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» на Кремлевской набережной.

Из указанного числа, два кандидата выдвинуты партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», 138 кандидатов представляют партию «Единая Россия», а 311 кандидатов выдвинулись самостоятельно.

Кондратьев отметил, что на выборах будет замещено 7531 мандат.

14 сентября в Татарстане состоятся выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Территориальная комиссия Мелекесского округа организует выборы депутата Госсовета РТ. Кандидаты должны подать документы до 18 часов 10 июля.

Источник: Татар-информ