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В Татарстане выдали путевки на санаторно-курортное лечение 5280 жителям

С начала 2025 года в Татарстане 5280 человек по...

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С начала 2025 года в Татарстане 5280 человек получили путевки на санаторно-курортное лечение, сообщает Социальный фонд России по Республике Татарстан.

Путевки предназначены для людей с инвалидностью, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также для тех, кто имеет звания "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", членов семей погибших инвалидов войны и пострадавших от радиации после Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний. Кроме того, помощь предоставляется участникам специальной военной операции.

Если у граждан есть медицинские показания, путевки могут получить и другие льготные категории граждан, которые сохранили набор социальных услуг, включающих санаторно-курортное лечение. В таких случаях выдается талон или именное направление на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Также сопровождающим лицам, которые сопровождают инвалидов I группы или детей с инвалидностью, предоставляется бесплатный проезд.

Для получения путевки необходимо обратиться в медорганизацию за справкой 070/у и подать заявление через портал «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда, МФЦ или по почте.

Источник: evening-kazan.ru

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