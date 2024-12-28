В Татарстане ввели меры безопасности по БПЛА

В Татарстане введены специальные меры безопасности в преддверии новогодних праздников. Глава республики Рустам Минниханов акцентировал внимание на том, что главная задача на этот период — обеспечить безопасность граждан. Об этом он заявил на итоговом совещании, подводя итоги 2024 года.

Минниханов отметил, что власти в течение года оперативно реагировали на различные вызовы и проблемы. После окончания новогодних каникул в республике планируется проведение расширенных коллегий министерств и ведомств, а также отчеты глав муниципалитетов о проделанной работе.

Особое внимание будет уделено безопасности на массовых мероприятиях, которые традиционно собирают большое количество людей в праздничный период. Глава республики подчеркнул необходимость круглосуточного дежурства и назначения ответственных лиц в каждом ведомстве и организации. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций руководители обязаны лично выезжать на место происшествия для принятия необходимых мер.

Кроме того, Минниханов сообщил о том, что в Татарстане внедрены все меры безопасности, касающиеся использования беспилотников. Эти шаги стали особенно актуальными после недавней атаки беспилотников 21 декабря, к счастью, обошедшейся без жертв.

Также глава республики объявил о продлении программы «Наш двор», подчеркивая важность обеспечения безопасности граждан как абсолютного приоритета в любых условиях, сообщает InKazan.